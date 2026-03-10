La ciudad de Santa Fe atraviesa este martes 10 de marzo una jornada estable y templada, con cielo entre algo y mayormente nublado y sin probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante las primeras horas del día, en la ciudad de Santa Fe, se registró una temperatura cercana a los 18,4°C, con cielo despejado, humedad elevada del 86% y viento del este a 13 km/h, condiciones que aportaron un inicio de jornada fresco y con buena visibilidad.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la mañana se presentará algo nublada, con temperaturas que rondarán los 20°C. Hacia la tarde el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 29°C, mientras que por la noche se espera un cielo parcialmente nublado con valores cercanos a los 21°C.

El viento se mantendrá del noreste (NE) entre 13 y 22 km/h durante toda la jornada y no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones es del 0% en todos los períodos del día.

En este contexto, se espera una jornada estable y agradable, típica de finales del verano en la región, con temperaturas moderadas y sin fenómenos meteorológicos significativos.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las temperaturas continuarán en ascenso gradual durante los próximos días en la capital provincial.

Miércoles: mínima de 18°C y máxima de 30°C, con condiciones similares y ambiente templado a cálido.

Jueves: mínima de 20°C y máxima de 30°C, con persistencia de temperaturas elevadas.

Viernes: mínima de 21°C y máxima de 32°C, con un leve aumento del calor hacia el cierre de la semana.