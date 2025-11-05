Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 16° y la máxima sería de 27º, bajando a 23° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1015.2 hPa, viento sur a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento NORTe entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta o aviso por lluvias o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 12° y una máxima de 23°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día con probabilidades de lluvias en la tarde y noche.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 13° y una máxima de 19°. La jornada se presenta con cielo cubierto durante todo el día, con chances altas de tormentas fuertes en la mañana.

Finalmente, el sábado se espera cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada. Respecto a temperatura, la mínima será de 10° y la máxima de 24°.