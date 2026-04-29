El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en Santa Fe, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán en ascenso hacia la tarde.

Este miércoles 29 de abril comienza con un ambiente fresco en la ciudad de Santa Fe, donde la temperatura mínima ronda los 9°C. Con cielo parcialmente nublado, alta humedad y vientos leves del sector norte, se espera un día sin precipitaciones y con condiciones agradables a medida que avance la jornada.

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el día se presenta con buen tiempo en la capital santafesina. Durante la mañana, el cielo se mostrará parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 12°C y vientos moderados del noroeste que oscilarán entre los 13 y 22 km/h.

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La humedad, que se mantiene elevada en torno al 90%, contribuye a una sensación térmica algo más baja en las primeras horas del día. Sin embargo, con el correr de las horas, las condiciones se tornarán más templadas.

Para la tarde, se espera una máxima de 22°C, con cielo algo nublado y viento leve del norte. La estabilidad será la característica predominante, ya que no hay probabilidades de precipitaciones.

Hacia la noche, el cielo continuará algo nublado, con una temperatura estimada en 14°C y vientos suaves del oeste, manteniéndose el buen tiempo en toda la región.

Pronóstico extendido

El resto de la semana continuará con condiciones mayormente estables y temperaturas en leve ascenso:

Jueves: mínima de 10°C y máxima de 23°C. Cielo parcialmente nublado y ambiente templado.

Viernes: mínima de 15°C y máxima de 24°C. Jornada más cálida, con nubosidad variable.

Sábado: mínima de 15°C y máxima de 21°C. Descenso leve de temperatura, con cielo algo nublado.