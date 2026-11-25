Para este miércoles 25 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 30°C en la ciudad de Santa Fe, con condiciones variables a lo largo del día.

Durante la mañana, se espera una temperatura cercana a los 23°C, sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del este, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Al mediodía, la temperatura llegará a los 30°C y el viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones estará en 0%.

Hacia la noche, se espera un descenso de la temperatura hasta los 24°C, con viento del este de entre 7 y 12 km/h. También se mantendrá una probabilidad de lluvias de 0%.

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Según los registros meteorológicos disponibles durante las primeras horas de este lunes, la temperatura rondaba los 20°C y el cielo se encontraba parcialmente nublado.

Pronóstico extendido

Para el jueves 26 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 30°C, sin probabilidad de precipitaciones.

El viernes 27 se prevé una jornada más templada, con una mínima de 19°C y una máxima de 31°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante el día y no se anticipan precipitaciones.

En tanto, para el sábado 28 de noviembre, el SMN pronostica una mínima de 18°C y una máxima de 35°C. Se espera cielo algo nublado durante la mañana y la tarde, sin probabilidad de lluvias.