La jornada comenzó con cielo despejado y ambiente húmedo en la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada estable, con máxima cercana a los 30°C y continuidad del tiempo caluroso durante el fin de semana.

Este viernes 20 de febrero comenzó con cielo despejado y una temperatura de 18,1°C en la ciudad de Santa Fe. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se mantendrá estable, con humedad elevada (97%), viento leve del oeste a 6 km/h y buena visibilidad.

Para el resto del día se espera una mañana mayormente nublada, mientras que por la tarde y noche el cielo estará parcialmente nublado.

La temperatura máxima alcanzaría los 30°C, con baja probabilidad de precipitaciones (entre 0 y 10%). Los vientos rotarán al sudeste y luego al este, con velocidades que podrían alcanzar entre 13 y 22 km/h durante la segunda mitad del día.

El sol salió a las 6:45 y se espera que se oculte a las 19:47, en una jornada típicamente veraniega y sin fenómenos significativos.

Pronóstico extendido

El panorama para el fin de semana y el inicio de la próxima semana indica continuidad del tiempo estable y caluroso:

Sábado: mínima de 19°C y máxima de 29°C.

Domingo: mínima de 19°C y máxima de 30°C.

Lunes: mínima de 20°C y máxima de 31°C.

De acuerdo al organismo nacional, no se prevén cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, con temperaturas elevadas y baja probabilidad de lluvias en los próximos días.