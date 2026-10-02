El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 23°C, viento del noreste y baja probabilidad de lluvias.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la mañana comenzará con cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 16°C. La probabilidad de precipitaciones será nula durante las primeras horas.

Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 23°C, valor previsto como máxima para este viernes. El viento continuará soplando desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Además, el SMN anticipa ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde, por lo que será uno de los principales factores meteorológicos de la jornada.

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Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta alrededor de los 19°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 0 y 10%.

En las primeras horas de este viernes, los registros disponibles indicaban 10,1°C, cielo algo nublado, 95% de humedad, presión atmosférica de 1017,3 hPa y viento del noreste a 6 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.

El sol salió a las 6:39 y se ocultará a las 19:06.

Pronóstico extendido

El fin de semana continuará con temperaturas agradables y sin un escenario de lluvias destacado en el pronóstico extendido.

Sábado: se espera una mínima de 13°C y una máxima de 24°C.

Domingo: la temperatura oscilará entre los 11°C y los 23°C.

Lunes: el comienzo de la semana tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 25°C.