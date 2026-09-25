La ciudad de Santa Fe tendrá este viernes una temperatura máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y sin lluvias previstas. El viento soplará del norte y rotará al noroeste durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde estará algo nublado y por la noche se presentará despejado. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante todo el día.

El informe del SMN indicó que a las 6 de este viernes la temperatura era de 17,5°C, con una humedad del 81%, presión atmosférica de 1004,5 hPa y viento del noreste a 15 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.

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La mañana comenzó con temperaturas agradables y cielo algo nublado. Según la previsión oficial, la temperatura llegará a unos 20°C durante las primeras horas y continuará en ascenso.

Durante la tarde se espera el momento de mayor temperatura de la jornada, con una máxima estimada de 28°C. El viento tendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h y predominará del noroeste.

Por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 23°C. El viento rotará al este y tendrá una intensidad estimada de entre 7 y 12 km/h.

No se esperan lluvias ni tormentas para la ciudad de Santa Fe durante este viernes.

El sol salió a las 6:48 y se pondrá a las 19:01, de acuerdo con los datos del SHN.

Pronóstico extendido

Sábado: se espera una jornada con una mínima de 13°C y una máxima de 27°C.

Domingo: las temperaturas subirán durante la mañana, con una mínima de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C.

Lunes: el comienzo de la semana tendrá temperaturas de entre 15°C y 25°C.