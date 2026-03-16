La jornada presentará cielo mayormente despejado, ambiente caluroso y temperaturas que oscilarán entre los 22° de mínima y los 34° de máxima, con viento del norte y ráfagas que podrían intensificarse hacia la tarde.

Este lunes, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con cielo mayormente despejado y condiciones de tiempo estables. El ambiente se presentará seco durante gran parte del día, con temperaturas elevadas y un clima cálido característico de la época.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 34°. El viento soplará leve a moderado, con velocidades entre 7 y 22 km/h, predominando del sector norte durante la jornada. Por la tarde podrían registrarse ráfagas que oscilarán entre 42 y 50 km/h.

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Desde las primeras horas se percibirá un ambiente templado que irá en aumento hacia la tarde, cuando se registrarán los valores más altos del día. La sensación térmica acompañará el ascenso de temperatura y el cierre de la jornada mantendrá condiciones cálidas.

Pronóstico extendido

El martes continuará el ambiente caluroso. La mínima será de 24° y la máxima de 33°. Durante la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre 40 y 70%.

Luego, el miércoles se prevé un cambio en las condiciones. La temperatura mínima descenderá a 15° y la máxima llegará a 30°. El cielo se mantendrá con baja nubosidad y sin probabilidades de lluvias.

Finalmente, el jueves continuará el tiempo estable. La mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 28°. No se esperan precipitaciones.