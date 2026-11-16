Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima llegará a los 30°C y aumentará la probabilidad de precipitaciones durante la noche.

La semana comenzó con tiempo cálido y cielo mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe. Este lunes 16 de noviembre, a las 6, el termómetro marcaba 22,3°C, con una humedad del 86% y viento del sector este a 6 km/h, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el registro de la estación meteorológica.

La visibilidad se ubicaba en 12 kilómetros, mientras que la presión atmosférica era de 1005,4 hPa. Para esta jornada, el organismo nacional prevé una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 30°C.

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Durante la mañana se mantendrá el cielo mayormente nublado, con una temperatura prevista de 21°C y vientos del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Para ese período no se anticipan precipitaciones.

Por la tarde, el cielo estará nublado y la temperatura alcanzará los 30°C. El viento rotará al este, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de lluvias se mantendrá baja, entre el 0 y el 10%.

El cambio más significativo podría llegar durante la noche. El pronóstico del SMN indica la posibilidad de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 40 y el 70%. Para ese momento, la temperatura descenderá hasta los 25°C y el viento soplará del noreste.

Pronóstico extendido

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas se mantendrán elevadas durante los próximos días, aunque con un leve descenso progresivo de las máximas.

Para el martes 17 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 29°C. Las condiciones térmicas serán similares a las de este lunes, con registros cercanos a los 30°C.

El miércoles 18 continuará con características parecidas. El SMN anticipa una mínima de 19°C y una máxima de 29°C.

En tanto, para el jueves 19 de noviembre, se prevé un leve descenso de las temperaturas, con una mínima de 18°C y una máxima de 28°C.