Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo ligeramente nublado a primera hora de la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones en la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 24° y la máxima sería de 34º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1008.4 hPa, viento norte a 10 km/h y visibilidad de 10 km.

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Pronóstico extendido

El miércoles se esperan chaparrones durante todo el día. La mínima será de 22º y la máxima de 30º.

Para el jueves se esperan chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado durante la tarde. La mínima será de 21° y la máxima de 29°.

Finalmente, el viernes se espera un cielo mayormente nublado durante todo el día. La mínima será de 20º y la máxima de 29º.