Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde y noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 23° y la máxima sería de 34º, bajando a 27° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1012.6 hPa, viento sur a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves tendrá una mínima de 23° y una máxima de 32°. Se espera cielo parcialemente nublado a lo largo de toda la jornada.

Para el viernes se mantendría el cielo cubierto a lo largo de todo el día. La mínima será de 23º y una máxima de 34º.

Finalmente, el sábado se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 24º y una máxima de 32º.