Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada con valores que no superarán el 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 22° y la máxima sería de 34º, bajando a 29° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 85%, la presión de 1011 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado tendrá una mínima de 23° y una máxima de 36°. Se espera cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada.

Para el domingo se mantendría el cielo algo cubierto a lo largo de todo el día. La mínima será de 23º y una máxima de 36º.

Finalmente, el lunes cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 27º y una máxima de 38º.