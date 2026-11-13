Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima llegará a los 34°C, aunque se espera un aumento de la nubosidad y posibles tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes con condiciones de tiempo estable y una temperatura de 22,9°C, de acuerdo con los datos meteorológicos registrados durante las primeras horas de la mañana. El cielo se encontraba despejado, la humedad era del 85% y el viento soplaba del sector este a 12 kilómetros por hora.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista para este viernes es de 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 34°C. De esta manera, se espera una jornada calurosa, con un cambio en las condiciones del cielo a medida que avance el día.

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Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, con temperaturas en ascenso y viento del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre el 0 y el 10%.

Sin embargo, el panorama cambiará durante la tarde. El organismo nacional anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%. Para ese período se espera una temperatura cercana a los 34°C y viento del sector norte.

Hacia la noche continuará la posibilidad de tormentas aisladas, también con una probabilidad de lluvia de entre el 10 y el 40%. La temperatura rondará los 30°C y el viento rotará al sector sur, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico indica así que, aunque la jornada comenzará con buenas condiciones meteorológicas, será necesario prestar atención a la evolución de la nubosidad y la posible actividad de tormentas durante la segunda parte del viernes.

Pronóstico extendido

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana tendrá temperaturas elevadas, aunque con máximas inferiores a las previstas para este viernes.

Sábado: se espera una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 28°C. Será una jornada con registros térmicos más moderados que los del viernes.

Domingo: la temperatura oscilará entre los 20°C de mínima y los 29°C de máxima. Se mantendrán las condiciones cálidas en la ciudad.

Lunes: el pronóstico anticipa una mínima de 20°C y una máxima de 28°C, con valores similares a los previstos para el sábado.