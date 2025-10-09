Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 12° y la máxima sería de 28º, bajando a 23° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 79%, la presión de 1017.3 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 14° y una máxima de 31°. Se mantendrá el cielo completamente despejado a lo largo de todo el día.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 17° y una máxima de 33°. La jornada se presenta con cielo algo nublado durante la mañana, con posibilidad de tormentas aisladas en la tarde - noche.

Finalmente, el domingo se espera con probabilidad de tormentas fuertes en la mañana y lluvias aisladas en la tarde - noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 15° y la máxima de 25°.