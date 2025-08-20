Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente cubierto y fuertes ráfagas de viento desde la medianoche. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico para este día, hay probabilidad de lluvias con valores menores al 10% en horas de la mañana, avanzando a nulas posibilidades durante el resto de la jornada, la cual se mantendrá con cielo parcialmente nublado.

En cuanto al regreso de la lluvia, el SMN indica que la semana ya no contará con presencia de agua, mientras que pronósticos como The Weather Channel brindan chances de hasta 34% para el viernes.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 18º, bajando a 14° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1002.4 hPa, viento oeste a 51 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por lluvias o viento, a pesar de las fuertes ráfagas registradas.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 11° y una máxima de 21°. Con leve nubosidad, la jornada se sostendrá sin el regreso de las precipitaciones.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 14° y una máxima de 18°. El cielo volverá a presentarse parcialmente nublado.

Finalmente, el viernes regresará a estar con cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 8° y la máxima de 15°.