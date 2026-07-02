La ciudad amaneció con temperaturas bajas, cielo parcialmente nublado y viento del sector sur. No se esperan lluvias durante la jornada y el frío continuará, aunque el fin de semana comenzará un paulatino ascenso de la temperatura.

El invierno se hace sentir con fuerza en la ciudad de Santa Fe. Este jueves 2 de julio comenzó con una temperatura de 8,3°C, una sensación térmica de apenas 5,2°C y cielo cubierto en las primeras horas del día. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será una jornada estable, sin precipitaciones y con una máxima que alcanzará los 10°C.

El jueves transcurrirá bajo condiciones de tiempo estables, con cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. La probabilidad de lluvias es nula durante toda la jornada, por lo que no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

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La temperatura mínima prevista es de 4°C, mientras que la máxima llegará a los 10°C, valores típicos para esta época del año. El viento soplará del sector sudeste durante la mañana y rotará al sur desde la tarde, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora, favoreciendo una sensación térmica inferior a la temperatura registrada.

A primera hora de este jueves, los datos locales indicaban una humedad del 79%, una presión atmosférica de 1028,9 hectopascales, visibilidad de 12 kilómetros y viento del sur a 21 km/h, condiciones que refuerzan la presencia de aire frío sobre la región.

Con este escenario, la recomendación es salir bien abrigados, especialmente durante las primeras horas del día y al anochecer, cuando el descenso térmico volverá a hacerse notar.

Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío persistirá durante los próximos días, aunque con un lento aumento de las temperaturas máximas hacia el fin de semana.

Viernes: será el día más frío del período. Se espera una temperatura mínima de -2°C y una máxima de 11°C, con ambiente muy frío durante la madrugada y primeras horas de la mañana, condiciones propicias para la formación de heladas en sectores suburbanos y rurales.

Sábado: comenzará una leve recuperación térmica. El pronóstico indica una mínima de 1°C y una máxima de 14°C, manteniéndose el tiempo estable y sin precipitaciones.

Domingo: continuará el ascenso gradual de la temperatura. Se prevé una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, consolidando un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas, cielo con nubosidad variable y sin lluvias previstas.