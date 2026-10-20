Por la tarde, la máxima llegará a los 23°C, mientras que las nubes ganarán protagonismo hacia el cierre del día. No se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes 20 de octubre con una temperatura de 12,3°C y cielo parcialmente nublado, de acuerdo con los datos meteorológicos registrados a las 6. La humedad se ubicó en el 82%, la presión atmosférica fue de 1015 hPa y el viento sopló del este a 12 km/h. La visibilidad, en tanto, alcanzó los 12 kilómetros.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista para la jornada es de 15°C, mientras que la máxima llegará a los 23°C.

Puede interesarte

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas en ascenso. Hacia la tarde, las condiciones serán de mayor nubosidad y se alcanzará el valor máximo previsto para el día. Por la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con una temperatura estimada de 20°C.

En cuanto al viento, predominará del noreste durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche rotará al este, manteniendo la misma intensidad prevista.

El pronóstico no contempla precipitaciones para ninguno de los tres períodos de la jornada: la probabilidad de lluvia se mantendrá en 0% durante la mañana, la tarde y la noche.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días anticipa temperaturas variables en la ciudad de Santa Fe, con una jornada más fresca el miércoles y un aumento de las máximas hacia el cierre de la semana.

Miércoles 21 de octubre: se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 20°C. Será el día con la máxima más baja de este tramo del pronóstico.

Jueves 22 de octubre: las temperaturas volverán a subir, con una mínima de 16°C y una máxima de 25°C.

Viernes 23 de octubre: continuará el ascenso de las temperaturas. La mínima será de 15°C y la máxima llegará a los 26°C, el valor más alto previsto entre el martes y el viernes.