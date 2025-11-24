Este lunes feriado la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana tras un fin de semana sin inestabilidad relevante. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 14° y la máxima sería de 28°, bajando hacia la noche.

En horas de la mañana el viento se registró entre 13 km/h y 22 km/h, con perspectivas de mantenerse dentro de esos valores durante el resto del día. No se señalaron ráfagas fuertes para este lunes y la visibilidad continuará siendo óptima.

Según el SMN, no rige un alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes espera una mínima de 17° y una máxima de 32°. Se espera cielo estable durante toda la jornada.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 19° y una máxima de 34°. La jornada se presenta con condiciones similares, sin probabilidad de precipitaciones.

Finalmente, el jueves se espera cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada. La mínima será de 20° y la máxima de 31°.