El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la capital provincial, con temperaturas en ascenso respecto al amanecer. La niebla marcará el inicio del día, mientras que por la tarde predominará el cielo parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes 26 de junio con una mañana muy fría, apenas 2°C de temperatura mínima, cielo con niebla y una sensación térmica cercana a los 2,1°C. Sin embargo, el tiempo irá mejorando con el correr de las horas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una máxima de 19°C, en una jornada estable y sin probabilidades de precipitaciones.

Las primeras horas del viernes estarán condicionadas por la presencia de niebla, un fenómeno que podría reducir la visibilidad en distintos sectores de la ciudad y la región, por lo que se recomienda circular con precaución.

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Con el avance de la mañana, las condiciones tenderán a mejorar. Durante la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado, acompañado por una temperatura máxima de 19°C, lo que permitirá disfrutar de un ambiente mucho más agradable que el registrado al amanecer.

El viento soplará del norte entre 13 y 22 km/h durante la mañana y rotará al noreste por la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. El SMN no prevé lluvias para ninguna franja horaria de este viernes.

Pronóstico extendido

Sábado: se espera otra jornada con tiempo estable. La temperatura oscilará entre los 9°C de mínima y 18°C de máxima, sin anuncios de precipitaciones.

Domingo: el ingreso de aire más fresco provocará un leve descenso térmico. La mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 15°C.

Lunes: continuará el ambiente fresco en el inicio de la semana, con una mínima de 7°C y una máxima prevista de 14°C, manteniéndose las condiciones estables.