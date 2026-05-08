Jornada fresca y ventosa, con temperaturas bajas durante la mañana y una máxima que apenas alcanzará los 16 grados. El fin de semana continuará con mañanas frías y tardes templadas.

El ingreso de aire frío mantiene las condiciones estables en la capital provincial este viernes 8 de mayo. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias y el cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día, aunque el viento será protagonista con ráfagas intensas del sector sudoeste.

La mañana comenzó con una temperatura de 8 grados en la ciudad de Santa Fe y una sensación térmica de 5,2°C, en un contexto de cielo despejado, humedad del 68% y viento del oeste a 17 kilómetros por hora. La visibilidad se mantiene buena, alcanzando los 12 kilómetros.

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Según los datos oficiales, el viernes tendrá una temperatura mínima de 8°C y una máxima prevista de 16°C. Durante toda la jornada predominará el cielo parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será nula.

El viento será uno de los factores más notorios del día. Durante la mañana y la tarde se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h provenientes del sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Por la noche, aunque disminuirá la intensidad del viento sostenido, podrían registrarse ráfagas de hasta 59 km/h.

Las condiciones responden al avance de una masa de aire frío y seco que favorece la estabilidad atmosférica pero también provoca un marcado descenso térmico, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche.

Pronóstico extendido

El fin de semana mantendrá características similares, con mañanas frías y tardes frescas a templadas.

Sábado: Se espera una mínima de 8°C y una máxima de 15°C. El ambiente continuará fresco y estable, sin lluvias previstas.

Domingo: La temperatura mínima descenderá hasta los 5°C, convirtiéndose en una de las mañanas más frías de los últimos días. Sin embargo, por la tarde el termómetro subirá hasta los 17°C.

Lunes: El comienzo de la semana llegará con una leve recuperación térmica. El SMN anticipa una mínima de 6°C y una máxima de 20°C, con condiciones estables y sin precipitaciones.