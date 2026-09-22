Santa Fe transita este martes 22 de septiembre con una mañana fresca y cielo despejado. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura irá en aumento durante el día, aunque el ambiente continuará fresco. No se esperan precipitaciones y las condiciones comenzarán a cambiar durante los próximos días, con un marcado ascenso de las temperaturas.

La ciudad de Santa Fe comenzó este martes con 9,3°C, una sensación térmica de 7,3°C y cielo despejado, de acuerdo con los datos actualizados a las 6 de la mañana. La humedad se ubicaba en 72%, mientras que el viento soplaba desde el sur a 13 km/h.

La jornada tendrá una temperatura mínima prevista de 6°C y una máxima de 15°C. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que las mismas condiciones se mantendrían durante la tarde. Hacia la noche, el cielo estará algo nublado.

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El pronóstico no contempla lluvias para este martes: la probabilidad de precipitaciones es de 0% durante toda la jornada.

El viento continuará predominando del sector sur durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche rotará hacia el este y disminuirá su intensidad, con registros previstos de entre 7 y 12 km/h.

El sol salió a las 6:52 y se pondrá a las 18:59, en una jornada que tendrá una amplitud térmica marcada entre las primeras horas de la mañana y el momento de mayor temperatura.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico muestra un ascenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días. Después de un martes fresco, las máximas subirán de manera marcada hacia el jueves.

Miércoles: se espera una mínima de 8°C y una máxima de 22°C. La temperatura comenzará a recuperarse y el ambiente será considerablemente más templado que durante el martes.

Jueves: será la jornada más cálida del período inmediato, con una mínima de 11°C y una máxima de 28°C. El ascenso térmico será marcado respecto de los días anteriores.

Viernes: continuará el ambiente cálido, con temperaturas previstas entre 13°C y 27°C.