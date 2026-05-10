Santa Fe amaneció este domingo 10 de mayo con una temperatura de apenas 1,4°C y cielo despejado, en una de las mañanas más frías de las últimas semanas.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, con nubosidad variable y máximas que alcanzarán los 16°C.

La ciudad de Santa Fe transita un domingo marcado por el frío en las primeras horas del día y por condiciones meteorológicas estables.

De acuerdo a los datos oficiales actualizados a las 5.59 por el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima prevista es de 3°C, mientras que la máxima llegará a los 16°C durante la tarde.

Puede interesarte

En las primeras horas de la mañana el cielo se presentará ligeramente nublado, acompañado por viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Con el correr de las horas las condiciones mejorarán y el cielo permanecerá despejado tanto durante la tarde como en la noche.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día y la probabilidad de lluvias se mantiene en 0%. La humedad ronda el 95%, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1022.8 hPa.

El viento irá rotando durante la jornada: por la mañana soplará desde el sudoeste, por la tarde desde el noroeste y hacia la noche predominará del oeste, aunque con intensidad leve.

El amanecer en la capital santafesina se produjo a las 7.40 y el sol se ocultará a las 18.18, en un contexto típico de otoño avanzado, con mañanas frías y tardes más templadas.

Pronóstico extendido

El comienzo de la semana mantendrá la estabilidad meteorológica y mostrará un progresivo aumento de las temperaturas mínimas.

Lunes: El lunes se presentará con cielo estable y temperaturas entre los 5°C de mínima y los 18°C de máxima. Se espera una jornada fresca durante la mañana y agradable hacia la tarde.

Martes: Para el martes el SMN anticipa un nuevo ascenso térmico. La mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 21°C, convirtiéndose en el día más templado de la semana hasta el momento.

Miércoles: El miércoles continuará el tiempo estable, aunque con una leve baja en la temperatura máxima. Se prevén 9°C de mínima y 18°C de máxima, con condiciones otoñales y sin lluvias en el horizonte