La ciudad amaneció con temperaturas bajo cero y sensación térmica cercana a los 4 grados. El cielo se mantendrá con nubosidad variable durante la jornada y no se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El frío sigue siendo protagonista en Santa Fe este miércoles 24 de junio. Tras una madrugada muy fría, con una temperatura mínima de -1°C, el termómetro comenzará a recuperarse lentamente hasta alcanzar una máxima de 14°C durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada estable, sin precipitaciones y con vientos predominantes del sector noroeste.

La mitad de semana comenzó con cielo despejado y una temperatura cercana a los 5°C en la capital provincial durante las primeras horas de la mañana. La humedad se ubicó en el 82%, mientras que el viento soplaba desde el oeste a baja intensidad.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, condición que se mantendrá durante la tarde. Hacia la noche aumentará la cobertura nubosa y el cielo pasará a estar mayormente nublado.

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En cuanto al viento, se esperan velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde podrían registrarse intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, siempre desde el sector noroeste.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% para toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias ni fenómenos significativos.

Pronóstico extendido

El jueves se presentará con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 16°C. Se espera una jornada fresca durante las primeras horas, aunque con una leve recuperación térmica por la tarde.

Para el viernes, el SMN anticipa condiciones similares, con una mínima de 5°C y una máxima de 17°C. El ascenso gradual de las temperaturas comenzará a sentirse con mayor claridad durante las horas centrales del día.

El sábado continuará la tendencia de mejora térmica. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 18°C, convirtiéndose en el día más templado de la semana hasta el momento.