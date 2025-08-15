Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con menor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo despejado

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 4° y la máxima sería de 16º, bajando a 12° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1026.9 hPa, viento sudeste a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.

Pronóstico extendido

El sábado se espera una mínima de 9° y una máxima de 18°. Continuará el cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día, pero sin precipitaciones.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 8° y una máxima de 19°. El cielo volverá a presentarse mayormente nublado.

Finalmente, el domingo se presenta nuevamente con cielo mayormente nublado durante todo el día y probabilidad de tormentas aisladas en la noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 15° y la máxima de 24°.