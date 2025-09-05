Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, continuando la tendencia hacia el fin de semana.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 3° y la máxima sería de 14º, bajando a 8° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 81%, la presión de 1027.8 hPa, viento sur a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado espera una mínima de 5° y una máxima de 15°. Con cielo mayormente despejado durante todo el día y leve nubosidad en la noche.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 5° y una máxima de 18°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo parcialmente cubierto.

Finalmente, el lunes se espera el regreso de la nubosidad completa, sin lluvias. Respecto a temperatura, la mínima será de 8° y la máxima de 21°.