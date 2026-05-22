La jornada comenzó con apenas 4,6°C y sensación térmica de 2,4°C en la capital provincial. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes estable, con cielo parcialmente nublado y ascenso gradual de la temperatura durante el fin de semana.

El frío volvió a hacerse sentir este viernes en la ciudad de Santa Fe, donde las primeras horas del día estuvieron marcadas por neblina, elevada humedad y bajas temperaturas. De acuerdo al reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable, sin probabilidades de lluvia y con una máxima prevista de 14°C.

Según los datos actualizados a las 5 de la mañana, la temperatura en la capital santafesina era de 4,6°C, con sensación térmica de 2,4°C, humedad del 93% y viento del sudeste a 10 kilómetros por hora. La visibilidad alcanzaba los 9 kilómetros debido a la presencia de neblina.

Puede interesarte

Para el resto de la jornada, el SMN prevé una mañana con bancos de niebla y temperaturas cercanas a los 3°C. Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura llegará a los 14°C, mientras que por la noche se espera un cielo despejado y registros en torno a los 9°C.

El viento soplará leve, entre 7 y 12 km/h, predominando del noreste por la mañana y del este durante la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria.

Pronóstico extendido

El sábado continuará con condiciones estables y leve ascenso térmico. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 16°C. El cielo se mantendría parcialmente nublado durante gran parte del día.

Para el domingo se espera un ambiente más templado, con mínima de 7°C y máxima de 18°C. El tiempo seguirá estable y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El inicio de la próxima semana mostrará un nuevo aumento de temperatura. El lunes se anticipa una mínima de 10°C y una máxima de 18°C, con nubosidad variable y buenas condiciones generales.