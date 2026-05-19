La ciudad amaneció con una temperatura muy baja, humedad elevada y bancos de neblina. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia.

El frío volvió a sentirse con fuerza este martes en la ciudad de Santa Fe. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura descendió hasta los 2,6°C, con una sensación térmica de apenas 1,1°C y presencia de neblina en distintos sectores de la capital provincial.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, con cielo mayormente despejado y una máxima prevista de 18°C.

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La humedad alcanzó el 98% en el comienzo del día, mientras que el viento soplaba leve desde el noreste a unos 6 kilómetros por hora. La visibilidad se ubicaba en 7 kilómetros debido a la neblina registrada en horas tempranas.

De acuerdo con el informe actualizado a las 5.42, el SMN prevé una mañana con bancos de neblina y temperaturas muy bajas, aunque con el correr de las horas el cielo se irá despejando completamente. Para la tarde se espera tiempo soleado y condiciones agradables, con una máxima que rondará los 18°C.

Ya hacia la noche, el cielo continuará despejado y la temperatura descenderá hasta los 10°C. En toda la jornada no se esperan precipitaciones y el viento se mantendrá leve, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido

El miércoles continuará el tiempo estable en la ciudad de Santa Fe. El SMN anticipa una mínima de 3°C y una máxima de 18°C, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día y sin lluvias previstas.

Para el jueves se espera un leve descenso de la temperatura máxima. El pronóstico indica una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, en otra jornada con buenas condiciones meteorológicas y nubosidad variable.

El viernes seguirá el ambiente frío durante la mañana, con una mínima estimada en 3°C. La temperatura máxima alcanzaría los 15°C y el cielo se mantendría parcialmente despejado, sin probabilidades de precipitaciones.