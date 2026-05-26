La jornada comenzó con una densa niebla que redujo notablemente la visibilidad en la capital santafesina. El Servicio Meteorológico anticipa una tarde con mejoras y temperaturas agradables.

El martes amaneció con bancos de niebla y apenas 4,6°C en la ciudad de Santa Fe, en una mañana marcada por la humedad elevada y la escasa visibilidad. Según el pronóstico oficial, el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, sin probabilidades significativas de lluvias y con una máxima que alcanzará los 18°C.

La presencia de niebla fue el dato más destacado de las primeras horas del día. A las 6 de la mañana, la visibilidad estaba reducida a apenas 100 metros, mientras que la humedad alcanzaba el 100%, acompañada por vientos leves del sector oeste.

Puede interesarte

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana persistirá la niebla, aunque hacia la tarde el cielo se presentará ligeramente nublado y las condiciones mejorarán de manera gradual. Para la noche se espera neblina, con temperaturas que rondarán los 15°C.

Los vientos soplarán leves, entre 7 y 12 kilómetros por hora, rotando del norte al noreste y luego al este a medida que avance el día. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá prácticamente nula durante toda la jornada.

Las condiciones de estabilidad atmosférica y la elevada humedad continúan favoreciendo la formación de bancos de niebla en la región, por lo que se recomienda circular con extrema precaución en rutas y accesos durante las primeras horas del día.

Pronóstico extendido

El miércoles se presentará con buenas condiciones meteorológicas. Se espera una mínima de 7°C y una máxima de 21°C, con cielo parcialmente nublado y ambiente templado durante la tarde.

Para el jueves se anticipa un leve aumento de la nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 18°C. No se prevén lluvias.

El viernes continuará el tiempo estable en la ciudad de Santa Fe. El SMN pronostica una mínima de 14°C y una máxima de 21°C, con ambiente templado y cielo parcialmente nublado.