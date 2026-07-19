La ciudad amaneció con cielo cubierto, lloviznas y una elevada humedad. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mejora gradual durante la jornada, aunque el ingreso de aire frío hará bajar las temperaturas en los próximos días.

A las 6, la estación meteorológica de Santa Fe registró una temperatura de 14,5°C, cielo cubierto con llovizna en la hora previa, 98% de humedad, viento del sur de 28 km/h y una visibilidad reducida a 4 kilómetros.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo tenderá a estabilizarse hacia la tarde, aunque el ambiente continuará fresco y ventoso.

Durante la mañana existe una probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10 y el 40%, con viento predominante del sur de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Santa Fe tendrá días estables con baja probabilidad de lluvias según el pronóstico.

Durante la mañana existe una probabilidad de tormentas aisladas

Con el correr de las horas, las condiciones mejorarán. Para la tarde se espera un cielo mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y una temperatura máxima cercana a los 19°C. Por la noche continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura estimada de 15°C y una baja probabilidad de lluvias.

El viento rotará del sur hacia el este y luego al sudeste durante el resto de la jornada, favoreciendo el ingreso de aire más frío que comenzará a sentirse desde el lunes.

Pronóstico extendido

El inicio de la semana llegará con un marcado descenso térmico. El SMN pronostica una mínima de 10°C y una máxima de 16°C, con condiciones estables y un ambiente fresco durante toda la jornada.

Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios. Se espera una mínima de 11°C y una máxima de 16°C, con cielo variable y condiciones propias del invierno santafesino.

Será el día más frío del período analizado. El pronóstico anticipa una mínima de 8°C y una máxima de 15°C, consolidando el ingreso de aire frío sobre la región y manteniendo un ambiente fresco desde las primeras horas del día.