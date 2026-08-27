El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones, temperaturas de entre 16 y 22 °C y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El tiempo se presentará inestable durante buena parte de este jueves en la capital santafesina. La temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 22°C, mientras que el viento rotará del noreste al sudeste y podría intensificarse durante la tarde.

La mañana de este jueves 27 de agosto comenzó en la ciudad de Santa Fe con 15,7°C, cielo mayormente nublado y una humedad elevada, del 97%. Según los datos disponibles, el viento soplaba del sector sur a 10 km/h, con una visibilidad de 12 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán variables a lo largo del día, con posibilidad de precipitaciones.

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Durante la mañana, se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 16 °C y el viento soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde, el panorama continuará inestable y podrían registrarse chaparrones. La temperatura alcanzará la máxima prevista de 22 °C, mientras que el viento cambiará al sector sudeste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Además, el SMN pronostica ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde, por lo que será uno de los momentos de mayor movimiento del viento en la jornada.

Durante la noche, persistirá la posibilidad de chaparrones, aunque la temperatura descenderá hasta ubicarse cerca de los 18 °C. El viento continuará desde el sudeste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

El sol salió a las 7:25 y se pondrá a las 18:44, por lo que la jornada tendrá algo más de 11 horas de luz.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico para los próximos días anticipa un descenso de las temperaturas, especialmente durante el fin de semana.

Viernes: se espera una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. Será una jornada más fresca respecto del jueves, con una diferencia marcada en las temperaturas de la mañana.

Sábado: las marcas térmicas estarán entre los 14°C y los 20°C. La jornada tendrá temperaturas moderadas, con una máxima algo inferior a la prevista para el viernes.

Domingo: será el día más fresco del fin de semana, con una mínima de 11 °C y una máxima de apenas 19°C.