Este lunes feriado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con probabilidades de precipitaciones de entre 40 y 70% durante la mañana y la tarde, disminuyendo a entre 10 y 40% hacia la noche. La jornada será templada, con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 16°.

El viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la mañana y la tarde, disminuyendo a entre 13 y 22 km/h hacia la noche. Se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante toda la jornada.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará los valores más altos de la jornada, con una máxima de 16° y una probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70%.

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Pronóstico extendido

El martes se presentará con probabilidades de precipitaciones de entre 10 y 40% durante la mañana, entre 40 y 70% durante la tarde y entre 10 y 40% hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 12°.

Luego, el miércoles continuará con probabilidades de precipitaciones de entre 10 y 40% durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 16°.

Finalmente, el jueves no se prevén precipitaciones durante la jornada. Las temperaturas irán desde una mínima de 8° hasta una máxima de 17°.