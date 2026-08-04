El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lloviznas durante la tarde y un leve ascenso de la temperatura antes del ingreso de aire más frío hacia el final de la semana.

El martes amaneció con condiciones típicas de un invierno húmedo en la ciudad de Santa Fe. A las 6 de la mañana, el cielo se presentaba cubierto con neblina, la temperatura era de 15,7°C, la humedad alcanzaba el 97% y el viento soplaba desde el sur a 13 km/h, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas del día, la visibilidad se redujo a 9 kilómetros por la presencia de neblina, una condición que obliga a extremar las precauciones al circular, especialmente en rutas y accesos a la capital provincial.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura oscilará entre los 15°C de mínima y los 19°C de máxima.

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Para la mañana se espera la persistencia de la neblina, con baja probabilidad de precipitaciones (entre 0 y 10%) y vientos del sudeste de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde, el SMN prevé la llegada de lloviznas aisladas, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 10 y el 40%. Será el momento más cálido de la jornada, cuando el termómetro alcance los 19°C.

Por la noche, las precipitaciones perderán intensidad y el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 16°C y viento del este entre 7 y 12 km/h.

La salida del sol está prevista para las 7:49, mientras que el atardecer llegará a las 18:29.

Pronóstico extendido

El panorama para los próximos días muestra un ascenso gradual de las temperaturas hasta el jueves, seguido por un marcado descenso durante el viernes debido al ingreso de una masa de aire más frío.

Miércoles. Se espera una jornada con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 20°C, manteniendo condiciones templadas para la época del año.

Jueves. Será el día más cálido de la semana, con temperaturas que irán de 15°C a 25°C, en un ambiente mucho más templado.

Viernes. Cambiarán nuevamente las condiciones. La llegada de aire frío provocará un descenso térmico importante, con una mínima de 7°C y una máxima de apenas 16°C, marcando el regreso de un ambiente típicamente invernal.