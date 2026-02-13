Se prevé un cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 29°C.

Este viernes 13 de febrero de 2026, la ciudad de Santa Fe amaneció con bancos de niebla y visibilidad reducida, en una jornada que irá mejorando con el correr de las horas, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

A las 5 de la mañana, la temperatura se ubicaba en 20,1°C, con cielo cubierto por niebla, humedad del 100%, presión de 1013.8 hPa y viento del sur a 4 km/h. La visibilidad era muy baja, de apenas 0,2 kilómetros, por lo que se recomienda circular con extrema precaución en rutas y accesos a la ciudad.

Puede interesarte

Cómo seguirá el tiempo este viernes

Para el resto del día se prevé cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 29°C.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre 0 y 10% por la mañana y sin chances de lluvias hacia la tarde y la noche. El viento soplará del este entre 13 y 22 km/h durante gran parte de la jornada, rotando al noreste por la noche, sin ráfagas significativas previstas.

El sol saldrá a las 6:39 y se pondrá a las 19:54.

Clima extendido

De acuerdo al pronóstico oficial, el fin de semana y el inicio de la próxima semana estarán marcados por temperaturas en ascenso:

Sábado: mínima de 21°C y máxima de 28°C.

Domingo: mínima de 22°C y máxima de 30°C.

Lunes: mínima de 21°C y máxima de 33°C.

Para los días siguientes se anticipa un progresivo aumento térmico, con máximas que podrían ubicarse entre los 33°C y 34°C hacia martes, miércoles y jueves, consolidando un escenario de calor sostenido en la capital provincial.