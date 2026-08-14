El viernes se presenta con tiempo húmedo, fresco y cielo cubierto en la ciudad de Santa Fe. Durante las primeras horas se registran lloviznas y visibilidad reducida a 6 kilómetros. El viento sopla del sudeste y se espera que las condiciones se mantengan estables durante la tarde y la noche.

La mañana de este viernes 14 de agosto comenzó con cielo cubierto y lloviznas en la ciudad de Santa Fe, en una jornada marcada por la elevada humedad y las bajas temperaturas. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 se registraban 9,4°C, con una sensación térmica de 8,4°C.

La humedad alcanzaba el 99%, mientras que la presión atmosférica era de 1019,7 hPa. El viento soplaba desde el sudeste a una velocidad de 8 kilómetros por hora y la visibilidad se ubicaba en 6 kilómetros.

Para este viernes, el pronóstico oficial actualizado a las 5:47 indica una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 14°C. Durante la mañana se prevén lloviznas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

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Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar en cuanto a las precipitaciones, aunque el cielo continuará nublado. Para ese período, la probabilidad de lluvias se ubica entre 0% y 10%, con una temperatura cercana a los 14°C.

Durante la noche también se espera cielo nublado, sin lluvias significativas y con temperaturas alrededor de los 14°C. El viento continuará predominando del sudeste, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El sol está previsto para las 7:40, mientras que la puesta será a las 18:36.

Pronóstico extendido

El fin de semana continuará con temperaturas moderadas y cielo mayormente nublado, aunque sin un escenario de lluvias persistentes según el pronóstico oficial del SMN.

Sábado: se espera una jornada con una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 17°C. Será un día más templado que el viernes, con un ascenso tanto de la mínima como de la máxima.

Domingo: las temperaturas seguirán en aumento. El SMN pronostica una mínima de 14°C y una máxima de 17°C, por lo que será la jornada con la madrugada y las primeras horas más templadas del período.

Lunes: comenzará un nuevo descenso de las temperaturas, con una mínima prevista de 11°C y una máxima de 16°C.