El Servicio Meteorológico Nacional prevé posibles precipitaciones durante la mañana y la tarde, con una temperatura máxima de 19°C. El fin de semana tendrá mínimas más bajas y condiciones variables.

El tiempo en la ciudad de Santa Fe estará marcado por la inestabilidad durante las primeras horas de este viernes 16 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lloviznas por la mañana y lluvias aisladas durante la tarde, mientras que hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones.

A las 6, la temperatura era de 14,7°C, con cielo algo nublado, una humedad del 93% y viento del sur a 8 km/h. La presión atmosférica se ubicaba en 1019,2 hPa y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.

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La temperatura mínima prevista para este viernes es de 14°C, mientras que la máxima llegará a los 19°C. Durante la mañana, el viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, rotará al este y mantendrá una intensidad similar. Hacia la noche, se espera viento del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN estima una probabilidad de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde. Para la noche, en cambio, la probabilidad será del 0%, con condiciones más estables.

El sol salió a las 6.22 y se pondrá a las 19.15, por lo que la jornada tendrá poco más de 12 horas y 50 minutos de luz natural.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días anticipa temperaturas moderadas, con mañanas frescas y máximas cercanas a los 20°C.

Sábado: se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 18°C. Será una jornada más fresca que la del viernes, especialmente durante las primeras horas del día.

Domingo: la mínima descenderá a 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. Se prevé una mañana fría y un aumento de la temperatura durante la tarde.

Lunes: las marcas térmicas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 20°C de máxima. Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los del domingo, con un comienzo de jornada fresco.