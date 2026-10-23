Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima llegará a los 24°C y se mantiene la probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Para el fin de semana se anticipa un descenso de las temperaturas.

La ciudad de Santa Fe comenzó el viernes con condiciones húmedas e inestables. A las 6, el registro indicaba una temperatura de 19,9°C, cielo cubierto con llovizna y una humedad del 100%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este viernes 23 de octubre, el organismo prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 24°C. Las precipitaciones podrían presentarse durante los distintos momentos del día, aunque con probabilidades que oscilan entre el 10% y el 40%.

Puede interesarte

Durante la mañana se esperan lloviznas, mientras que por la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas. Hacia la noche, el pronóstico anticipa chaparrones, por lo que se mantendrá la inestabilidad en la capital provincial.

El viento soplará predominantemente del sector sur, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h durante la mañana, la tarde y la noche. En cuanto a la visibilidad, el registro de las 6 era de 5 kilómetros.

De esta manera, se espera una jornada con abundante humedad, nubosidad y condiciones cambiantes. Quienes tengan actividades al aire libre deberán contemplar la posibilidad de precipitaciones a lo largo del día.

Pronóstico extendido

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el fin de semana llegará con un descenso progresivo de las temperaturas en Santa Fe. Las mínimas serán más bajas y las máximas se mantendrán moderadas, antes de un nuevo ascenso térmico previsto para el inicio de la próxima semana.

Sábado 24 de octubre: se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 22°C. Los valores térmicos serán inferiores a los previstos para este viernes.

Domingo 25 de octubre: continuará el descenso de las temperaturas, con una mínima de 13°C y una máxima de 20°C. Será el día más fresco de los tres contemplados en el pronóstico extendido.

Lunes 26 de octubre: las temperaturas comenzarán a recuperarse. La mínima prevista será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C, con una amplitud térmica más marcada entre las primeras horas del día y la tarde.