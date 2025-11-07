Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana y lluvias que se extienden desde la noche previa. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidades de precipitaciones con valores entre 70% y 100% en la mañana y tarde. Por la noche el porcentaje no supera el 10%

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 13° y la máxima sería de 19º, bajando a 14° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 87%, la presión de 1006.9 hPa, viento sudeste a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta o aviso por lluvias o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El sábado espera una mínima de 10° y una máxima de 14°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 13° y una máxima de 27°. La jornada se presenta con cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el lunes se espera cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada. Respecto a temperatura, la mínima será de 13° y la máxima de 27°.