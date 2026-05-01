Este viernes, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, en un escenario de tiempo variable durante todo el día. La temperatura mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 26°, con un ambiente templado a cálido en horas de la tarde.

A lo largo del día, la nubosidad irá en aumento y no se descartan episodios de inestabilidad aislada. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, con mayor incidencia en algunos momentos de la jornada, aunque sin indicios de lluvias persistentes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el viento se mantendrá de intensidad leve a moderada, con velocidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h. La dirección será variable, con predominio del sector norte durante gran parte del día y posibles rotaciones hacia otras direcciones hacia la noche. No se prevén ráfagas significativas.

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Pronóstico extendido

El sábado la temperatura mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 21°, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

Luego, el domingo se espera una jornada más fresca y estable. La mínima descenderá a 9° y la máxima alcanzará los 19°, con cielo mayormente despejado.

Finalmente, el lunes continuará con tiempo estable en la ciudad. Se prevé una mínima de 10° y una máxima de 24°, sin lluvias a la vista.