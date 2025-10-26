Tras una semana calurosa y un sábado lluvioso, conoce el clima en la ciudad para este domingo de Elecciones.

Santa Fe tendrá un domingo electoral soleado y con temperaturas agradables. Los vientos le darán un poco de frescura a una semana calurosa que tuvo picos de calor veraniegos.

La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 11.3°C, con una humedad del 98% y vientos del norte con intensidades de 6 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El día arrancó con una mínima de 11°C y el termómetro alcanzaría los 24°C durante la tarde.

Los vientos, del ESTE especialmente, oscilarán entre los 7-12 km/h, dependiendo del horario.

El cielo amaneció despejado, pero se volverá mayormente nublado por la mañana. Crédito: Fernando Nicola.

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá algo nublado, con temperaturas cercanas a los 17°C y vientos del este a 7-12 km/h. Sin precipitaciones.

Tarde: La máxima del día llegará a 24°C y estará acompañada de un cielo parcialmente nublado. Los vientos del este, con intensidades de 7-12 km/h. Sin precipitaciones.

Noche: La temperatura descenderá a 18°C, y los vientos del este bajarán las intensidades a 7-12 km/h. Sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 13° y una máxima de 19°. Habrá sol la mayor parte del día. Sin precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 10° y una máxima de 18°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.