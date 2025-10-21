Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 16° y la máxima sería de 31º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 81%, la presión de 1013.4 hPa, viento este a 17 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sur entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El miércoles espera una mínima de 17° y una máxima de 29°. Se mantendrá el cielo, mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad de lluvias.

Luego, el jueves tendrá una mínima de 21° y una máxima de 33°. La jornada se presenta con cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, con probabilidad de tormentas aisladas en la mañana.

Finalmente, el viernes se esperan probabilidades de tormentas aisladas durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 22° y la máxima de 30°.