Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de tormentas aisladas durante la jornada, con valores que no superarán el 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 11° y la máxima sería de 25º, bajando a 18° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1025.3 hPa, viento sudeste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 10° y una máxima de 23°. Se mantendrá el cielo completamente despejado a lo largo de todo el día.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 11° y una máxima de 27°. La jornada se presenta con cielo algo cubierto en la mañana, pasando a mayormente nublado en la noche.

Finalmente, el sábado se espera cielo parcialmente nublado durante todo el día, con probabilidad de tormentas aisladas en la mañana. Respecto a temperatura, la mínima será de 16° y la máxima de 18°.