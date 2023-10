Este viernes, Juan Otero, el hijo de Florencia Peña y el músico Mariano Otero cumplió 15 años y con mucha personalidad decidió romper con los paradigmas planteados por la sociedad e hizo una súper fiesta para celebrar este día sin importarle el qué dirán, ya que usualmente es algo que hacían las mujeres y no los hombres. Con buena onda, diversión y unos looks increíbles, el joven junto con sus familiares y amigos se divirtieron en un mega evento con un montón de sorpresas en un salón de la Costanera.

Como suele suceder siempre que algún famoso realiza alguna celebración importante, antes de ingresar a la fiesta salen a saludar a la prensa y hacen algunas imágenes para los diferentes medios que se hicieron presentes.

En ese momento aprovecharon para mostrar sus looks. El adolescente optó por un saco y pantalón en tonalidad verde oliva, zapatillas blancas y verdes y como accesorio una cartera que le regaló su madre. Aunque este no fue su único outfit de la noche. Por su parte, Flor deslumbró con un diseño de Verónica de la Canal y Mariano optó por un look total black al igual que Ramiro. Mientras que Felipe, el más chico de la familia llevó un traje blanco con detalles en negro.

Según compartieron los invitados de la noche en sus redes sociales, hubo varias sorpresas. Una de las más esperadas fue un show en vivo que realizó el cumpleañero para ingresar al salón. En el medio de la pista y con todos los invitados aplaudiendo, Juan se cambió el outfit a un traje cuadrillé en tonos negros y verdes y junto a una amiga deslumbró a todos los presentes.

Otra de las actividades que había en la fiesta se llevó a cabo durante la recepción donde el quinceañero no estuvo pero todos los invitados recibieron unas pulseras led que tenían una utilidad muy especial. A través de un holograma, que es una imagen tridimensional exacta de algún objeto real, en este caso de Juan, el cumpleañero, les iba dejando diferentes mensajes a sus seres queridos los cuales ya habían sido previamente grabados y se iban reproduciendo para todas las personas que iban acercando su pulsera.

Cabe destacar que, antes de dar comienzo a la celebración, la conductora y el homenajeado hablaron con un móvil de LAM y contaron sus sensaciones desde el lugar de los hechos. Primero, el conductor Ángel De Brito elogió el look del cumpleañero y luego hizo lo propio con el regalo de la madre, una cartera negra.

“Podés creer tanta discusión por el cumpleaños de 15? ¿Por qué tanto quilombo?″, indagó el conductor y se encontró con la honestidad brutal de la entrevistada. “¿Cómo no lo voy a creer? Si en este país se discute todo. Y todo es todo”, expresó Peña, aunque aclaró que no le afectaban las críticas. “Vos ya sabés, nos conocemos mucho y hemos pasado mucho. Si no me tomara a chiste las críticas, no haría nada. Y el nene por añadidura está siendo muy criticado”, reflexionó la conductora justo cuando un avión sobrevolaba la zona de la costanera. “Están llegando los invitados”, bromeó.

En este sentido, el periodista del ciclo de América le preguntó a Juan cómo tomaba él las críticas que recibe. “Es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años pero aprendimos a vivir con eso y es algo que nos resbala porque no lo compartimos”, expresó el adolescente.