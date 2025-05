Juana Repetto continúa compartiendo cómo es su día a día como madre con sus seguidores, donde muestra las problemáticas y las partes más hermosas de compartir junto a sus hijos. En este contexto, contó una serie de eventos desafortunados que le transcurrieron en las últimas horas.

En medio de la separación de Sebastián Graviotto, la hija de Reina Reech cuenta cómo se hace cargo por su cuenta de Toribio y Belisario, sus dos pequeños. Por esa razón, grabó un video desde su auto donde se la mostraba saturada: “Cuando pensaba que empezábamos a repuntar, que Beli estaba mejor, vine a capital, nosotros somos de zona norte y el colegio es ahí".

"Vine a traer a Toro al psicólogo, que estamos a media hora del cole y lo traigo en el horario del almuerzo. Me llaman del cole que Beli está mal, que está caído y que tiene fiebre", reveló sobre el mal momento que pasó.

Pero eso no fue todo ya que "me chocaron, me dieron vuelta el espejo, me lo hicieron chorga. Le toqué la bocina, le pedí que frene, se puso en el giro y empezó a pasar autos para escaparse, le hice señas y se escapó". Así es que compartió una foto que le llegó a sacar al otro auto y pidió a su gente que la ayude a descubrir la patente.

Juana Repetto relató el difícil día que vivió: fiebre y choque automovilístico pic.twitter.com/73cB4Ft6lY — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) May 21, 2025

Finalmente, reflexionó sobre las dificultades que está transitando: "Me tengo que mudar, cambiar la energía, hacerme una limpieza, no sé".