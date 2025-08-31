Juana Repetto dejó en shock a su familia y seguidores de Instagram con una noticia bomba. Este viernes contó que está embarazada y muchos creyeron que se había hecho otra inseminación artificial, pero el papá de la criatura es Sebastián Graviotto, su exmarido.

En medio del desconcierto y la incertidumbre de sus fans, la actriz aclaró que este bebé no llega en modo de reconciliación, por lo que todo continuará como hasta el momento.

“Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, así, muy, muy, muy extremadamente, sorpresivamente y estadísticamente poco probable. Será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia acá en casa", se le escuchó decir en un audio que le envió a Pepe Ochoa.

Luego, le tiró un palito a su exmarido, con el que hace varias semanas tuvo sexo casual. “No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte, hago los quehaceres yo sola. Así que muy contenta de la decisión de seguir de esta manera”, lanzó filosa.