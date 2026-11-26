La jornada comenzará con 19°C y tendrá un ambiente agradable, con nubosidad variable, condiciones estables y vientos leves a moderados del este y noreste.

La ciudad de Santa Fe tendrá este jueves 26 de noviembre una jornada con temperaturas agradables a cálidas y condiciones estables. Según el pronóstico, se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 30°C.

Durante el día, el cielo estará parcialmente nublado, con momentos de nubosidad variable. Las condiciones se mantendrán estables y no se esperan cambios significativos en las temperaturas.

Puede interesarte

Los vientos serán leves a moderados y soplarán desde el sector este y noreste.

El pronóstico anticipa varios días con temperaturas elevadas en la ciudad de Santa Fe, con máximas que superarán los 30°C durante el fin de semana.

Pronóstico extendido

El viernes 27 se espera una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 32°C. El cielo estará parcialmente nublado, con condiciones estables y vientos leves del este y noreste.

Luego, el sábado 28 la mínima será de 20°C y la máxima llegará a los 32°C. Se prevé cielo despejado a algo nublado, condiciones estables y vientos leves del noreste. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas tendrán un suave ascenso.

Finalmente el domingo 29 continuará el ambiente cálido, con una temperatura mínima de 20°C y una máxima prevista de 34°C. Se espera otra jornada con temperaturas elevadas, en la que el termómetro alcanzará su valor más alto del período.