El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una tarde cálida, con temperaturas que llegarán a los 33°C y sin lluvias previstas.

Santa Fe tendrá este jueves 12 de noviembre una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y la presencia de nubosidad variable. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día, mientras que la máxima alcanzará los 33°C. No se esperan precipitaciones y el calor continuará durante el viernes.

Durante las primeras horas de este jueves, la ciudad de Santa Fe registró 21°C, con cielo ligeramente nublado y una humedad elevada del 94%. Según los datos meteorológicos actualizados a las 6, el viento soplaba del sector este a 10 km/h, la presión atmosférica era de 1011,7 hPa y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.

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Para la mañana, el SMN prevé una temperatura mínima de 23°C, con cielo parcialmente nublado y viento del noreste entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, el termómetro llegará a los 33°C, con condiciones similares y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 26°C, con viento del este y cielo parcialmente nublado. Las probabilidades de precipitaciones serán bajas: el organismo nacional no prevé lluvias para la mañana ni para la noche, mientras que para la tarde las ubica entre el 0 y el 10%.

De esta manera, se espera un jueves caluroso en la capital provincial, con una tarde de temperaturas elevadas y sin cambios importantes en las condiciones del tiempo.

Pronóstico extendido

El calor continuará durante el viernes 13 de noviembre. De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, se espera una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 34°C, por lo que será la jornada más calurosa de los próximos días.

Para el sábado 14, las condiciones serán algo más moderadas. La temperatura oscilará entre los 20°C de mínima y los 29°C de máxima, con un descenso de varios grados respecto de las jornadas anteriores.

En tanto, el domingo 15 mantendrá características similares, con una mínima de 20°C y una máxima prevista de 29°C.

Así, Santa Fe atravesará un jueves y un viernes con temperaturas elevadas, mientras que durante el fin de semana se espera un ambiente algo más templado, con máximas que se ubicarán por debajo de los 30°C.