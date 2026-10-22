El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, con una temperatura máxima de 25°C. El tiempo inestable se extenderá hacia la noche.

La jornada comenzó en la capital provincial con una temperatura de 18,3°C, cielo mayormente nublado y una humedad del 88%. La presión atmosférica se ubicó en 1008,6 hectopascales, mientras que el viento soplaba del este a 15 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, las condiciones meteorológicas estarán dominadas por las tormentas durante todo el jueves. Para la mañana se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

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Hacia la tarde, el panorama podría volverse más complicado, ya que se esperan tormentas fuertes y una probabilidad de lluvia que oscila entre el 70% y el 100%. En ese período, la temperatura máxima alcanzaría los 25°C, en una jornada marcada por la elevada humedad y la inestabilidad atmosférica.

Durante la noche continuarían las precipitaciones, aunque el organismo anticipa tormentas sin la calificación de fuertes. La probabilidad de lluvia se mantendrá entre el 40% y el 70%, con una temperatura estimada en torno a los 21°C.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del noreste durante la mañana y la tarde, y del sudeste hacia la noche.

Alerta naranja por tormentas

La presencia de una alerta naranja implica la necesidad de prestar especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las indicaciones de los organismos oficiales.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor inestabilidad, no refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes o estructuras inestables, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También es conveniente mantenerse alejado de zonas anegables y evitar circular por calles inundadas. La evolución de la alerta y su área de cobertura deben consultarse en los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días anticipa un descenso gradual de las temperaturas máximas durante el fin de semana, con registros más frescos hacia el domingo.

Viernes 23 de octubre: se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 25°C. Después de la jornada de tormentas, será importante seguir las actualizaciones oficiales para conocer cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas en la ciudad.

Sábado 24 de octubre: las temperaturas oscilarán entre los 15°C de mínima y los 22°C de máxima. Se prevé una jornada más fresca que las anteriores, con una disminución de la temperatura máxima.

Domingo 25 de octubre: el descenso térmico continuará, con una mínima de 13°C y una máxima de 20°C. Será el día más fresco del fin de semana, de acuerdo con los valores térmicos previstos por el SMN.