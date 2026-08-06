El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas y una alerta amarilla por vientos para la ciudad de Santa Fe y la región. Se espera una jornada con lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 70 km/h y un marcado descenso de la temperatura hacia la noche.

El jueves comenzó en la capital provincial con 18,3°C, cielo cubierto con neblina, humedad del 99%, viento del noreste a 23 km/h y una visibilidad de 7 kilómetros, según los registros oficiales. Sin embargo, las condiciones cambiarán de manera significativa con el avance de un frente frío que provocará tormentas fuertes durante gran parte del día y un posterior descenso térmico.

Durante la mañana y la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación de entre el 40 y el 70%. La temperatura alcanzará una máxima de 25°C, aunque el ingreso del aire frío hará que los valores desciendan rápidamente hacia la noche, cuando se espera una mínima cercana a los 11°C.

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Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico será el viento. Se prevén velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h del sector sur, con ráfagas de entre 70 y 78 km/h durante las horas de mayor intensidad del fenómeno. Hacia la noche, aunque cesarían las lluvias y el cielo pasaría a estar parcialmente nublado, continuarán los vientos fuertes, con ráfagas que podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h.

Ante este escenario, el organismo nacional recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones de las alertas meteorológicas.

Pronóstico extendido

El cambio de tiempo se hará sentir desde el viernes con un marcado descenso de las temperaturas y condiciones mucho más estables.

Viernes: se espera una jornada más fresca, con una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 16°C. Tras el paso de las tormentas, predominará el tiempo estable y el ambiente será considerablemente más frío.

Sábado: el fin de semana comenzará con una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. Se prevé una jornada sin precipitaciones y con condiciones más agradables, aunque persistirá el aire frío.

Domingo: continuará el tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C de mínima y los 16°C de máxima. Será otro día de características invernales, con mañanas frías y tardes templadas.