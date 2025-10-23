Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas en la mañana con valores entre el 10% y el 40%. El resto de la jornada los porcentajes serán menores al 10%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 33º, bajando a 28° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 77%, la presión de 1010.8 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 20° y una máxima de 22°. Las tormentas se mantendrían de forma aislada durante todo el día, con mayor intensidad desde media mañana hasta la tarde.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 16° y una máxima de 26°. La jornada se presenta con probabilidades altas de tormentas aisladas en la mañana y cielo cubierto el resto del día.

Finalmente, el domingo se espera cielo parcialmente cubierto durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 13° y la máxima de 24°.