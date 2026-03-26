Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones para la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 11.1° y la máxima sería de 26º, bajando a 21° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 95%, la presión de 1013.8 hPa, viento con calma y visibilidad de 12 km.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

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Pronóstico extendido

El viernes se espera cielo mayormente nublado durante la mañana, tormentas aisladas por la tarde y chaparrones por la noche. La mínima será de 20º y la máxima de 27º.

Para el sábado se esperas chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde y noche. La mínima será de 20° y la máxima de 28°.

El domingo se espera un día con mejores condiciones, con un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 22º y la máxima de 31º.